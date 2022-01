Jackass Forever, ci sarà anche Bam Margera: arriva la conferma

Dopo essere stato licenziato, Bam Margera ha fatto causa ai produttori di Jackass Forever ma a quanto pare, lo vedremo comunque nell'ultimo capitolo di questa esilarante saga cinematografica. Alcune fonti riportano infatti che lo stuntman compare nella lista ufficiale degli interpreti del film.

Bam Margera avrà un ruolo assai ridotto, comparendo in Jackass Forever solo per un brevissimo segmento. Ma i fan del franchise saranno ben lieti di rivederlo nel film, anche se per pochissimo tempo. A tal proposito Johnny Knoxville ha dichiarato: "Lo volevamo per tutto il film, ma sfortunatamente non è andata così. È davvero straziante. Amo Bam. Tutti noi amiamo Bam. È nostro fratello, sai? spero che si prenda cura di se stesso e che possa avere tutto l'aiuto di cui ha bisogno, perché tutti noi teniamo molto a lui".

Margera ha ammesso di soffrire di un grave disturbo bipolare e questo, gli ha creato non pochi problemi nel corso delle riprese, tanto da essere stato costretto, a suo avviso, a firmare un accordo per la sua salute, prima di essere licenziato.

Intanto, è stato rilasciato il trailer di Jackass Forever in cui gli storici membri del gruppo si mostrano in esilaranti acrobazie. Il quarto capitolo della saga arriverà a ben 11 anni di distanza dal terzo, il prossimo 3 febbraio 2022.