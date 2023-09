Jackass, ci sarà un altro film sulla serie? Ecco cosa sappiamo

Nel passaggio dal piccolo al grande schermo Jackass non ha perso nulla in termini di popolarità, anzi: la serie nota per le sue imprese assolutamente senza senso e fuori di testa ha guadagnato miriadi di fan che, dopo il quarto capitolo rilasciato durante i primi mesi dell'anno scorso, già si chiedono quando potranno averne ancora.

Le novità, in tal senso, non sembrano essere molte: ora come ora non sembrano esserci notizie che possano lasciar intendere l'arrivo di un quinto film su Jackass nel breve termine, ma la buona notizia è che i diretti interessati non sembrano assolutamente intenzionati a lasciar cadere nel vuoto la cosa, accontentandosi di chiudere così la saga.

Da questo punto di vista risultano incoraggianti le dichiarazioni rilasciate da Johnny Knoxville poco dopo l'uscita di Jackass Forever: "Non è stato mai detto che Jackass Forever sarebbe stato effettivamente l'ultimo film. Questa fake news è stata diffusa da qualche parte e le persone ci hanno creduto" spiegò lo storico protagonista della saga, che quindi non sembra voler dare per scontato che i giochi siano definitivamente chiusi.

Al momento si resta comunque nel campo delle sole supposizioni: Jackass 5 potrebbe arrivare da un momento all'altro, ma ora come ora non ci sono tracce concrete. E voi, sperate di veder tornare Johnny e soci? Fatecelo sapere nei commenti!