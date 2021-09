Jackass: il cast rivela la cifra mostruosa pagata in spese mediche

Recentemente è stato annunciato che il nuovo film della serie Jackass, intitolato Jackass Forever, è stato posticipato per l'uscita nei cinema dall'ottobre prossimo al 2 febbraio 2022 e non si tratta dell'unico rinvio che la produzione ha dovuto subire. Il Covid-19 non è stata l'unica grana per il cast e la produzione, ma anche gli infortuni.

Il cast è stato costretto a fermarsi più volte e rimandare dunque la fine delle riprese a causa dei molti infortuni avvenuti sul set, tant'è che è stato recentemente rivelato l'ammontare complessivo delle spese mediche pagate dalla produzione nel corso dei film del franchise e il risultato finale è di 24 milioni di dollari. Secondo un nuovo studio commissionato da Nova Legal Funding (via IGN) il costo stimato per le spese mediche sostenuto dal cast nel corso degli anni si assesta sui $24,263,000 milioni di dollari, con Johnny Knoxville che ha ovviamente il conto più salato di tutti, $8.66 milioni, seguito immediatamente da Ehren McGhehey con $7.38 milioni e Steve-O con $5.82 milioni.

Il conto inoltre non include la figura di Pam Mergera, essendo stato estromesso dal cast di Jackass Forever per problemi riguardanti la sua salute mentale. Il report documenta tutti gli infortuni subiti dal cast sul set e nei periodi tra una ripresa e l'altra, notando anche come l'infortunio più grave sia l'emorragia cerebrale sostenuta da Knoxville nel 2020 proprio mentre girava Jackass Forever, infortunio che ha avuto un costo di 2.5 milioni di dollari.

In Jackass Forever ritroveremo gli storici membri del gruppo Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren e Preston Lacy, mentre le new entry includono Jasper, Rachel Wolfson, Sean "Poopies" McInerney, Zach Holmes e Eric Manaka. Il primo trailer di Jackass Forever offre inoltre una prima occhiata al cameo del mitico Eric Andre.