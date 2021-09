Jackass, addio alla star Patty Perez: era conosciuta come Goddess Patty

Patty Perez, attrice e star di internet che fece un cameo in due film di Jackass, è scomparsa all'età di 57 anni. Secondo quanto si legge su una pagina di GoFundMe creata dalla famiglia, Perez è morta il 17 settembre a causa di complicazioni dovute al diabete. TMZ ha confermato successivamente la morte della donna.

"Per chiunque non sapesse che aveva sofferto di problemi di salute. Tanti alti e bassi, tante diagnosi diverse. Ha combattuto così duramente e per così tanto tempo. Se aveste conosciuto nostra madre in qualsiasi momento, era così piena di vita. Traeva il meglio da ogni situazione, amava i suoi figli con ogni fibra del suo essere ed era lì per chiunque ne avesse bisogno. Era un'amica di tutti" ha dichiarato la famiglia.



I fan attendono di vedere il nuovo capitolo di Jackass in uscita il 22 ottobre. Nel franchise Patty Perez era nota per essere apparsa negli sketch di Jackass Number Two del 2006 e Jackass 2.5 del 2007, in particolare per uno sketch chiamato The Magic Trick, in cui il regista John Waters ha inserito il personaggio di Wee Man della troupe di Jackass, ovvero Jason Acuna, facendo saltare Perez su di lui per farlo 'scomparire', sfruttando la mole della donna. Al termine dello sketch, Johnny Knoxville entra nella stanza e chiede 'Dov'è andato?'.

Inoltre Perez è apparsa in un episodio del documentario televisivo My Big Fat Fetish del 2012, annunciata come Goddess Patty.

"Non abbiamo mai smesso di lottare per lei, avevamo fiducia che tutto andasse bene ma era il suo momento. I nostri cuori sono spezzati e la vita non sarà più la stessa senza di lei" ha proseguito la famiglia.

Per il funerale di Patty Perez è stata organizzata una campagna fondi proprio con GoFundMe.



