Jackass 5? Johnny Knoxville sul probabile sequel: 'Dovrei farmi da parte'

In un'intervista per Variety, la star Johnny Knoxville ha parlato del futuro del franchise di Jackass. Recentemente, Knoxville è tornato sugli schermi in Jackass Forever insieme allo storico cast. La star, che avrebbe subito un danno al cervello, sarebbe disposta a tornare in un quinto film? Se sì, come?

Innanzitutto, l'attore rassicura i suoi fan sul probabile futuro del franchise:

"Non è stato mai detto se [Jackass Forever] sarebbe stato effettivamente l'ultimo film. Questa fake news è stata diffusa da qualche parte e le persone ci hanno creduto." Sono quindi aperte visioni speranzose sulla continuazione del prodotto. Johnny, tuttavia, è consapevole che ci sia bisogno di cambiare qualche aspetto:

"Se continuassimo, dovremmo appoggiarci un po' di più al cast giovane, mentre il vecchio cast dovrebbe fare un piccolo passo indietro, ma esserne comunque parte."

E Johnny, cosa intende fare? Sarebbe presente in un eventuale quinto film? "Io dovrei mettermi da parte, perché il mio neurologo mi ha detto che non posso permettermi altre concussioni". Per chi non lo sapesse, tutto ciò che riguarda Jackass prevede mosse mortali e stunt decisamente pericolosi, e non poche volte membri del cast si sono fatti male.

Non sappiamo ancora molto, ma possiamo consolarvi dicendo che Paramount ha annunciato una serie su Jackass, visto soprattutto il successo al botteghino di Jackass Forever