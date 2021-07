Jackass 4: svelata data di uscita, titolo ufficiale e i primi folli stunt del nuovo film!

Poche settimane dopo che Steve-O ha annunciato i nuovi membri della crew di Jackass, ecco arrivare finalmente in rete le prime informazioni e le prime immagini del quarto e ultimo film tratto dal programma televisivo creato da Johnny Knoxville, Spike Jonze e Jeff Tremaine.

Come rivelato dall'account ufficiale del gruppo, il film sarà intitolato Jackass Forever e debutterà nelle sale americane il prossimo 22 ottobre 2021.

Inoltre, come potete vedere in calce alla news, insieme all'annuncio sono state pubblicate le foto e i primi dettagli su alcuni degli stunt che impegneranno il cast nel corso della pellicola, da Johnny Knoxville che viene sparato da un cannone agli altri membri del gruppo alle prese con serpenti e tarantole, passando per una vasca che assomiglia inquietantemente ad una trappola di Saw.

"Celebrando la gioia di tornare insieme ai propri migliori amici con un colpo basso perfettamente eseguito, la troupe originale di Jackass torna per un altro giro di stunt esilaranti, assurdi e spesso pericolosi con il piccolo aiuto da parte di un nuovo entusiasmante cast" si legge nella sinossi ufficiale di Jackass Forever (via Comibcook.com). Alla regia del film troviamo ancora una volta Tremaine, mentre Knoxville e Jonze sono accreditati come produttori.

Intanto, Johnny Knoxville ha confermato il suo addio a Jackass dopo l'uscita del quarto film.