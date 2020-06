Jackass 4, Shaquille O'Neal vuole sfidare Johnny Knoxville nel sequel

Jackass 4 potrebbe contenere una sfida epocale. Da un lato la leggenda dell'NBA, Shaquille O'Neal, e dall'altro la star del franchise, Johnny Knoxville. La banda di Jackass è pronta a tornare e anche in questo caso ci saranno diverse guest star e anche Shaq vuole far parte del quarto film, come ha dichiarato a Steve-O nel suo podcast.

Shaq ha confessato di aver intenzione di combattere contro Johnny Knoxville in un match di boxe in Jackass 4, simile alla rissa che vide protagonista proprio Knoxville con Butterbean nel primo film di Jackass.

Dopo il terzo film, l'annuncio di Jackass 4 è stata una grande sorpresa per i fan del franchise. Ricordiamo che tutti i film di Jackass sinora sono stati un grande successo al botteghino; il primo film, partendo da un budget di 5 milioni di dollari, ha incassato 79 milioni di dollari in tutto il mondo. Anche l'ultimo film, Jackass 3D, costato 20 milioni di dollari, ha portato a casa oltre 171 milioni di dollari.



Jackass nasce nei primi anni 2000 come programma tv in onda su MTV. Nelle puntate di Jackass un gruppo di persone si cimentava in una serie di stunt, talvolta pericolosi, talvolta ridicoli. Ideato da Johnny Knoxville, Spike Jonze e Jeff Tremaine, Jackass è diventato sin da subito uno show di culto che poi è sfociato in versioni cinematografiche.

A dicembre 2019 è stata confermata l'uscita del film Jackass 4 mentre già a giugno 2018 erano uscite indiscrezioni sulla produzione del quarto film di Jackass.