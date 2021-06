Jackass 4, ecco i nuovi membri del cast: l'annuncio di Steve-O

Entro fine anno è previsto l'arrivo di Jackass 4 ma a quanto pare le riprese sono ancora in corso poiché la star del franchise, Steve-O, ha pubblicato un nuovo video dal set sul suo canale YouTube. Lo stunt-man ha mostrato alcuni attimi delle riprese del film, svelando alcuni nuovi membri del cast che appariranno nel film.

Naturalmente compariranno alcuni 'senatori' del franchise come Johnny Knoxville, Jason 'Wee Man' Acuña, Chris Pontius, Dave England, Ehren McGhehey e Preston Lacy. Ma Steve-O ha confermato ufficialmente alcune new entry nel cast: Jasper Dolphin, Sean McInerney e Zach Holmes. Il film sarà l'ultimo Jackass con Johnny Knoxville.



Mancherà all'appello Bam Margera; inizialmente faceva parte del cast ma è stato successivamente rimosso dai produttori dopo alcuni incidenti sul set. Da allora Margera è stato bandito dalle produzioni di Jackass per tre anni dopo che al regista Jeff Tremaine è stato concesso un ordine restrittivo contro la star. In precedenza Margera aveva minacciato anche moglie e figli ed era comparso sui social per attaccare i suoi ex colleghi, pur confessando di aver lottato contro l'alcolismo e problemi psicologici.

Il primo film di Jackass costò 'soltanto' 5 milioni di dollari ma ne fruttò ben 79 in tutto il mondo. Per il sequel venne stanziato un budget da 11 milioni di dollari a fronte di un incasso da 84 milioni. Infine Jackass 3D costò 20 milioni di dollari ma fece registrare il record d'incassi nella trilogia, con 171 milioni d'incasso. Infine Jackass presenta: Nonno cattivo è stato prodotto con 15 milioni di dollari e ha incassato 160 milioni di dollari, con una nomination all'Oscar al miglior trucco e parrucco.



