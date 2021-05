Jackass 4 sarà l'ultimo film del franchise con protagonista Johnny Knoxville

In una recente intervista con GQ, l'amatissimo Johnny Knoxville ha confermato che l'atteso Jackass 4 sarà il suo ultimo progetto relativo al franchise reality-demenziale fatto di assurdi e pericolosi stunt da lui ideato a inizio millennio, sottolineando come sia arrivato per lui il momento di abbandonare simili sfide per concentrarsi su altro.

Come spiega il giornalista del magazine:



"Questo autunno uscirà il quarto Jackass, un progetto che Knoxville mi ha detto sarà il suo ultimo contributo al franchise. Quando abbiamo parlato, stava ancora terminando i lavori sul film, meravigliandosi anche dell'assurdità di quello a cui aveva appena sottoposto al suo corpo e ringraziando soltanto di essere ancora in piedi".



Ha invece detto direttamente Knoxville:



"Ci sono soltanto possibilità limitate prima che ti accada qualcosa di irreversibile. Mi sento come se fossi stato estremamente fortunato a correre i rischi che ho corso e continuare a camminare". Durante le riprese di Jackass 4, Knoxville è comunque stato ricoverato 4 volte in ospedale, e poi ha rivelato:



"Nel corso degli anni, ho avuto 4 commozioni cerebrali, mi sono rotto una mano, il menisco, ho avuto un brutto colpo di frusta, punti di sutura all'occhio destro e ho perso una paio di denti".



Lo studio ha confermato che la pellicola arriverà nelle sale statunitensi il 5 marzo 2021. Basato sulla fortunata e irriverente serie televisiva di MTV lanciata nel 2000, ormai vent'anni fa, e creata da Johnny Knoxville, Spike Jonze e Jeff Tremaine, la Paramount portò per la prima volta il brand sul grande schermo nel 2002 e dopo i primi tre film il franchise è stato in grado di incassare circa 335 milioni di dollari in totale.



Tremaine si è occupato anche della regia degli ultimi tre film, oltre alla commedia di Knoxville Bad Grandpa, che ha saputo racimolare circa 152 milioni di dollari nell'autunno del 2013 e targata come una produzione "Jackass Presents".