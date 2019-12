Jackass 4 si farà, la Paramount fissa la data d'uscita del sequel con Johnny Knoxville

Secondo quanto riportato da Deadline, dopo i vari rumour e i rinvii di produzione, sembra che Jackass 4 abbia finalmente ottenuto il via libera ufficiale dalla Paramount Pictures che ne ha appena fissato la data d'uscita.

Lo studio ha confermato che la pellicola arriverà nelle sale statunitensi il 5 marzo 2021. Basato sulla fortunata e irriverente serie televisiva di MTV lanciata nel 2000, ormai vent'anni fa, e creata da Johnny Knoxville, Spike Jonze e Jeff Tremaine, la Paramount portò per la prima volta il brand sul grande schermo nel 2002 e dopo i primi tre film il franchise è stato in grado di incassare circa 335 milioni di dollari in totale. Tremaine si è occupato anche della regia degli ultimi tre film, oltre alla commedia di Knoxville Nonno scatenato, che ha saputo racimolare circa 152 milioni di dollari nell'autunno del 2013 e targata come una produzione "Jackass Presents".

Nello stesso periodo fissato dalla Paramount, Jackass 4 dovrà scontrarsi con l'atteso Masters of the Universe della Sony, un film ancora senza titolo della Universal e un altro film ancora privo di titolo della Warner Bros.

Nel corso di una precedente intervista concessa da Knoxville, quest'ultimo aveva sempre sostenuto l'effettiva concretezza dei piani per un quarto film della saga comica: "È certamente possibile (Jackass 4). Insomma, non è che stiamo dicendo di no in modo assoluto, se ne facciamo un altro però, in qualche modo dovremo metterci dentro dei ragazzi più giovani - per mettere un po' di carne fresca al fuoco, Ma è possibile."

L'attore aveva detto infatti che, durante la realizzazione di Jackass 3D il gruppo ha pensato a numerosissime nuove idee che non sono riusciti ad inserire nel film del 2010, ma che certamente potrebbero essere inserite nella nuova pellicola, qualora si facesse. Quindi non ci resta che attendere impazienti l'arrivo del 2021.