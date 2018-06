Jackass 4 è ancora fattibile, parola di Johnny Knoxville!

Sono passati quasi 20 anni da quando il gruppo di scalmanati di Jackass ha iniziato ad andare in onda su MTV e l'ultimo film del franchise risale a ben 8 anni fa. Ma potrebbero farne un quarto.

Parlando con Entertainment Weekly, Johnny Knoxville ha detto che non metterebbe definitivamente la parola fine al progetto:

"È certamente possibile (Jackass 4). Insomma, non è che stiamo dicendo di no in modo assoluto, se ne facciamo un altro però, in qualche modo dovremo metterci dentro dei ragazzi più giovani - per mettere un po' di carne fresca al fuoco, Ma è possibile."

L'attore ha detto infatti che, durante la realizzazione di Jackass 3D il gruppo ha pensato a numerosissime nuove idee che non sono riusciti ad inserire nel film del 2010, ma che certamente potrebbero mettere nella nuova pellicola, qualora si facesse

Al momento Knoxville ha fatto nuovamente squadra con la sua co-star di Jackass, Chris Pontius, e con la Paramount Pictures , per la commedia Action Point, che è in sala e che ha debuttato però, con un misero guadagno di 2.3 milioni di dollari.

Voi vorreste vedere Jackass 4? Knoxville ha detto infine "mai dire mai...!"