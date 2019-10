Jack Reynor si aggiunge al cast di Cherry, il film con Tom Holland diretto dai Russo

Nuovo progetto per Jack Reynor: l'attore di Midsommar si unisce al cast di Cherry, la pellicola diretta dai Fratelli Russo con protagonista Tom Holland.

Dopo il successo dell'horror di Ari Aster, Midsommar (di cui qui trovate anche la nostra recensione), Jack Reynor è pronto per imbarcarsi alla volta di una nuova avventura.

L'attore di Strange Angel e Una Giusta Causa si aggiunge al cast del nuovo film dei registi di Avengers: Endgame, Anthony e Joe Russo.

La pellicola, basata sull'omonimo best seller di Nico Walker, che può già vantare la presenza di attori come Tom Holland (l'interprete di Spider-Man) e Bill Skarsgård (il terrificante pagliaccio Pennywise), narrerà la storia di un ex-medico dell'esercito di ritorno dall'Iraq con una forma estrema di stress post-traumatico. L'uomo, sotto effetto di oppiacei, comincerà a rapinare banche.

Le riprese di Cherry sono già iniziate, con tanto di foto del primo ciak dal set e della nuova acconciatura di Holland a riprova.



I Russo, oltre che in qualità di registi, partecipano al progetto anche in veste di produttori, assieme a Chris Castaldi e Mike Larocca (AGBO Films) e Jonathan Gray e Matthew Rhodes (The Hideway Entertainment).



Per quanto riguarda la distribuzione di Cherry, la piattaforma di streaming Netflix sarebbe l'outlet più probabile.