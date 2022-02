Jack Reacher: riscopriamo i film di Tom Cruise prima della serie Amazon Prime Video

Il trailer della serie tv di Jack Reacher ha promesso una nuova versione del celebre personaggio creato dallo scrittore Lee Child, già interpretato sul grande schermo da Tom Cruise in una serie di due film.

Il primo episodio è Jack Reacher - La prova decisiva, uscito nel 2012 su una sceneggiatura basata dall'omonimo romanzo di Lee Child: il film segnò il ritorno alla regia di Christopher McQuarrie (dodici anni dopo il debutto con Le vie della violenza), alla sua seconda collaborazione con Tom Cruise (dopo aver firmato la sceneggiatura di Operazione Valchiria). Il sodalizio, che prosegue ancora oggi con la saga di Mission: Impossible, avrebbe dato vita ad un appassionante thriller noir investigativo, promosso dalla critica e dal pubblico con un buon incasso a livello globale rispetto ad un budget contenuto.

Il successo avrebbe dato il là al sequel, Jack Reacher - Punto di non ritorno, uscito nel 2016 per la regia di Edward Zwick, regista vincitore del premio Oscar come produttore di Shakespeare in Love e già collaboratore di Tom Cruise in L'ultimo samurai. La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo del 2013 'Punto di non ritorno', scritto ovviamente sempre da Lee Child, ma non riuscì a replicare i numeri del capitolo originale né in fatto di apprezzamento della critica né soprattutto dal punto di vista del box office (incassi minori con un budget superiore).

A causa dell'insuccesso di Punto di non ritorno i piani per un terzo capitolo cinematografico con Tom Cruise vennero accantonati, cosa che ci porta direttamente alla serie tv di Jack Reacher di Amazon Prime, che debutterà il 4 febbraio sulla piattaforma Prime Video: lo show sarà basato sul romanzo Zona pericolosa, romanzo d'esordio di Child e primo capitolo in assoluto della saga letteraria del detective militare.

