Jack Reacher - Punto di non ritorno: il sequel di Tom Cruise al di sotto delle aspettative

Dopo il generale successo di Jack Reacher - La prova decisiva, la Paramount mise immediatamente in cantiere il suo sequel, Jack Reacher - Punto di non ritorno, con un budget notevolmente più elevato rispetto al capitolo precedente ma il cui riscontro al box-office fu decisamente al di sotto delle aspettative. Questa sera è su Italia 1 alle 21:20.

All'epoca della sua messa in produzione il sequel di Jack Reacher fu la primissima volta per Tom Cruise in un sequel di un franchise che non fosse Mission: Impossible, ovviamente tenendo conto de Il colore dei soldi di Martin Scorsese (un sequel de Lo spaccone, del 1961, al quale però Tom Cruise non partecipò per ovvie ragioni). Tuttavia, la produzione non riuscì a replicare il successo del film precedente. Jack Reacher - Punto di non ritorno, che nel cast includeva anche la star di How I Met Your Mother Cobie Smulders, ottenne un incasso al di sotto delle aspettative della Paramount; la pellicola infatti racimolò poco più di 160 milioni di dollari ma a fronte di un budget di oltre 90 milioni, cosa che lo decretò come un flop commerciale.

La prima pellicola, infatti, partiva da un budget inferiore (circa 60 milioni di dollari) e riuscì a incassare nelle sue settimane di programmazione nelle sale oltre 218 milioni di dollari, convincendo i produttori a mettere in cantiere il sequel. Si tratta di uno dei pochi flop commerciali della carriera di Tom Cruise che l'anno prossimo tornerà al suo franchise preferito con l'arrivo di Mission: Impossibile 7, rimandato e bloccato più volte a causa della pandemia di coronavirus.

Un ulteriore sequel che vede protagonista Cruise è Top Gun: Maverick che uscirà a maggio 2022 dopo che anche questa produzione è stata rinviata più volte: il film doveva inizialmente uscire nel 2019 ma è stato poi rinviato di un anno intero e poi rimandato ancora per la pandemia. Su queste pagine potete vedere già i primi minuti di Top Gun Maverick.