Jack Reacher - Punto di non ritorno: tutto quello che non sapete sul film con Tom Cruise

Stasera su Italia 1 a partire dalle 21:20 torna in onda Jack Reacher - Punto di non ritorno, sequel diretto di Jack Reacher - La prova decisiva con Tom Cruise di nuovo nei panni dell'eroe vagabondo ideato dallo scrittore Lee Child.

Inizialmente, lo studio aveva preso in considerazione l'idea di adattare per questo film "61 Hours", il quattordicesimo romanzo della serie dei libri "Jack Reacher". Tuttavia, secondo Lee Child, la sfida principale sarebbe stata quella di replicare il contesto invernale del film, ambientato tra le nevi del Dakota del Sud.

La produzione si è 'accontentata' del romanzo "Never go back", diciottesimo episodio della saga letteraria pubblicato nel 2013, mentre sempre secondo Child per un terzo film venne opzionato il romanzo "Bad Luck and Trouble" (11esimo capitolo della saga, pubblicato nel 2007; Libro 11), che avrebbe consentito alla saga di creare un film d'esemble.

Punto di non ritorno ha rappresentato all'epoca il primo sequel della carriera di Tom Cruise al di fuori della saga di Mission: Impossible, non tenendo conto de Il colore dei soldi di Martin Scorsese (un sequel de Lo spaccone, del 1961, al quale però Tom Cruise non partecipò per ovvie ragioni); successivamente la star avrebbe realizzato l'ancora inedito Top Gun: Maverick.

Il film ha riunito Cruise al regista Edward Zwick, che lo diresse già nell'apprezzato L'ultimo samurai.

Dopo questo episodio la saga di Jack Reacher continuerà su Amazon Prime Video con una serie tv annunciata ufficialmente.