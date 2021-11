Jack Reacher, il film della discordia: la guerra tra i produttori del film con Tom Cruise

Di tensione ce n'è tanta, in Jack Reacher: la storia del poliziotto interpretato da Tom Cruise è ricca di azione, suspense e colpi di scena, ma i retroscena relativi alla produzione stessa del film uscito nel 2012 non sono da meno, con una battaglia legale che, a suo tempo, non ha certo fatto prigionieri.

Andiamo con ordine: protagonista della nostra storia è Kevin J. Massick, uno dei produttori di Jack Ryan, che nel febbraio del 2012 decise di citare in tribunale due suoi colleghi (Don Granger e Gary Levinshon) con l'accusa di non aver rispettato il Joint Venture Agreement siglato nelle fasi iniziali dei lavori sul film.

Massick, nella fattispecie, ricordava di essersi occupato della produzione del film, del rinnovo dell'opzione sui diritti d'autore del libro per conto di Paramount e di aver partecipato attivamente alla ricerca di uno sceneggiatore: a dispetto di ciò, il nostro fu però escluso da ogni seduta con gli sceneggiatori a partire dal 2010, non ricevendo neanche le bozze delle sceneggiature del film in fase di produzione.

Una situazione piuttosto intricata: in questo caso, però, non basta certo chiedere aiuto al personaggio di Tom Cruise per uscirne! Beghe legali a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Jack Reacher.