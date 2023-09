Jack Quaid, che imbarazzo per colpa di mamma Meg Ryan ed Harry ti Presento Sally!

L'attore Jack Quaid (ricordato per The Boys, Hunger Hames e Scream) andrebbe molto volentieri al Katz's Delicatessen di New York... se non fosse per un motivo davvero strambo: la filmografia di sua madre, Meg Ryan!

Ryan interpreta la madre nell'iconico film Harry ti Presento Sally, e ha girato una scena di orgasmo proprio nella gastronomia in questione. "È divertente" ha dichiarato la donna. "Mio figlio [Jack Quaid] mi ha appena chiamato, questa mattina: è a New York, proprio di fronte al Katz's Deli. Anche mia figlia [Daisy True Ryan] era lì, e continuavano a ripetere: 'Mamma, questo è davvero imbarazzante!'". Per approfondire l'argomento, ecco dove si trova il ristorante di Harry ti Presento Sally.

Come se l'esperienza non fosse già abbastanza spiacevole, ci pensa la gastronomia stessa a peggiorarla: "[Quaid] ha poi aggiunto: 'Sai, in quella gastronomia c'è una freccia che punta proprio verso il tavolo in cui hai girato quella scena'".

In passato, Quaid non riusciva nemmeno a parlare di Harry ti Presento Sally. "Durante le riprese [di Plus One], stavamo parlando di commedie romantiche come Harry ti Presento Sally, ed è venuto fuori che io non l'avevo mai visto. È una di quelle cose in cui, se ci pensi davvero, non vorresti mai vedere tua madre fingere un orgasmo all'interno di una gastronomia mentre stai ancora crescendo. Ecco perché l'ho evitato".

Alla fine è riuscito a vederlo? Sì, a quanto pare – e il risultato è stato davvero inaspettato. "Ero così orgoglioso di mia madre. L'ho chiamata tra i singhiozzi, dicendo: 'Sono così orgoglioso di te!', e lei ha risposto: 'Ah, grazie!'" E questo perché "ho imparato davvero tanto, e senza ricevere alcun consiglio: mi sono limitato a guardare il suo lavoro, è stato incredibile".

