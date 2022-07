Jack Quaid su Cillian Murphy: 'Spaventapasseri mi ha chiesto di andare a vedere Batman'

A quanto pare Cillian Murphy era davvero curioso di vedere The Batman con Robert Pattinson, perché avrebbe trascinato al cinema anche la co-star di Oppenheimer Jack Quaid.

Se il Bruce Wayne di Christopher Nolan Christian Bale non ha ancora visto The Batman, un altro attore della trilogia del regista de Il Cavaliere Oscuro è andata a vedere il film di Matt Reeves, e si è portato dietro anche una co-star di Oppenheimer.

Cillian Murpy a.k.a. lo Spaventapasseri de Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, nonché protagonista del nuovo film di Christopher Nolan dedicato a Robert J. Oppenheimer, ha infatti chiesto al collega Jack Quaid di accompagnarlo a vedere l'ultimo cinecomic dedicato all'Uomo Pipistrello.

A raccontarlo è stato proprio Quaid ai microfoni di Thrillist, che si è sentito proprio come se fosse uscito da un fumetto quando Murphy gli ha esteso l'invito: "Ero lì che pensavo oh, forte. Potrò vedere The Batman con Cillian Murphy. Ma poi mi sono reso conto... Spaventapasseri mi aveva appena chiesto di andare a vedere Batman!".

In effetti dev'essere stata un'esperienza piuttosto particolare, ma a Hollywood tutto può succedere, e anzi, si può quasi definire ordinaria amministrazione.

Intanto, noi potremo vedere Quaid, Murphy e una miriade di altre star in Oppenheimer, al suo arrivo al cinema esattamente tra un anno, nel mese di luglio 2023.