Jack O'Connell e Lily Collins saranno i protagonisti di The Cradle

In The Cradle, un film che inizierà la produzione in estate, i due bellissimi attori Jack O’Connell e Lily Collins saranno i protagonisti; interpreteranno una coppia di sposi.

La notizia è stata riportata da Variety e la pellicola è un adattamento del romanzo dallo stesso titolo, scritto nel 2009 da Patrick Somerville. La storia parla di Matt (O’Connell) e Marissa (Collins), una coppia di giovani sposini che aspetta il primo figlio. Mark intraprenderà una ricerca per trovare la prima culla di Marissa, quella che aveva da bambina, per il loro bimbo in arrivo.

La sceneggiatura è co-scritta dallo stesso autore del romanzo, Somerville, insieme a Hope Dickson Leach, che sarà anche alla regia di The Cradle. Alla produzione, ci sarà la Protagonist Pictures, che mostrerà la sceneggiatura agli acquirenti al Festival del Cinema di Cannes , che inizia l'8 maggio 2018.