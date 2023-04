Jack Nicholson è tornato! Cosa è successo durante la partita dei Lakers?

Jack Nicholson è sicuramente uno dei mostri sacri del cinema americano, famoso per i suoi ruoli iconici che vanno dal Joker nel Batman di Tim Burton, al diabolico Jack Torrance nello Shining di Stanley Kubrick. Però l'età avanza per tutti e lui ultimamente, alla soglia dei novant'anni, si è mostrato veramente poco in pubblico.

Sono arrivati infatti alcuni importanti contenuti dall'ultima partita dei Lakers contro i Memphis Grizzlies, in cui Jack Nicholson ha preso il suo posto abituale all'arena di Crypto.com, per la prima volta dall'ottobre del 2021.

Notizia questa che rassicura di certo, rispetto a quando si parlava delle preoccupanti condizioni di Jack Nicholson.

La sua presenza ovviamente non è passata inosservata. Le trasmissioni tv pre-partita e Spectrum SportsNet hanno menzionato il ritorno di Jack, mostrando la sua immagine sullo schermo. Lo stesso hanno fatto il feed di Twitter e la trasmissione radiofonica dei Lakers.

Il premio Oscar è stato affiancato, come di consueto, dal figlio Ray e dal nipote Duke.

Il fanatico dei Lakers Larry David si è avvicinato dal suo posto a bordo campo per rendere omaggio al celebre attore. Come se non bastasse Nicholson è stato accolto anche dal re in persona, LeBron James, che si è avvicinato durante il riscaldamento per stringergli la mano e chiacchierare un po' con lui.

Al giorno d'oggi è un rito nell'NBA, per i giocatori che tornano a giocare nella loro ex squadra, ricevere un tributo video. Anche Jack ne ha avuto uno. Mentre il gioco andava avanti è stato mostrato un montaggio di Nicholson in The Shining e nelle vesti di Joker.

Inutile dire che la folla è esplosa in un boato di emozione, che questo possa far riflettere Jack Nicholson sulla sua decisione di abbandonare la recitazione?

In calce potete trovare alcuni Tweet che riguardano la recente comparsata dell'attore durante l'ultima partita dei Lakers.