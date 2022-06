Jack Nicholson, la star di Non è mai troppo tardi ammette: 'Ho fatto uso di droghe'

Jack Nicholson ha da poco compiuto 85 anni e sebbene ormai da qualche anno abbia deciso di lasciare le scene, negli anni più clou della sua carriera la star di Non è mai troppo tardi si è fatta conoscere per uno stile di vita non sempre impeccabile.

Nella sua biografia intitolata Nicholson scritta a 4 mani con Marc Elliot, l'attore ha fatto sapere di aver ripetutamente fatto abuso di droghe di varia natura come cocaina e LSD, concedendosi festini assai movimentati (per così dire).

"Le esperienze di Jack con la droga sono state fondamentali per i cambiamenti nella sua vita. La prima volta che prese una droga ha creduto di vedere il volto di Dio. Aveva anche fantasie di castrazione, di esperienze omoerotiche, e rivelazioni sul fatto di non essere stato un figlio voluto" si legge nel libro.

Un cambiamento repentino delle abitudini è però avvenuto negli anni '80 quando per via di alcuni seri problemi di salute, Jack Nicholson ha dovuto abbandonare per sempre le droghe, concedendosi solo qualche sigaretta di tanto in tanto. Nonostante gli effetti negativi che queste sostanze hanno avuto sulla sua vita, l'attore ha più volte affermato che gli stupefacenti lo rendevano assai più creativo.

"Essere assuefatto dalle droghe mi ha aiutato ad essere più creativo nella scrittura…mi ha permesso di divertirmi in modo più facile".

Insomma, nonostante tutto Jack Nicholson sembra non essere assolutamente pentito della sua gioventù piena di eccessi.