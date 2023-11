Jack Nicholson riceve ancora offerte per fare film, ma le rifiuta tutte

L'ultima apparizione di Jack Nicholson in un film risale al 2010, tredici anni fa, quando recitò nel film Come lo sai di James L. Brooks, una comedy romantica con Reese Witherspoon, Owen Wilson e Paul Rudd. Qualche anno dopo nacque e tramontò nel giro di un anno la possibile partecipazione al remake di Toni Erdmann.

Nonostante ufficialmente non abbia mai annunciato il proprio ritiro, è davvero improbabile che rivedremo Jack Nicholson sulle scene.

Nel podcast di Marc Maron è intervenuto Lou Adler, produttore discografico e vecchio amico di Nicholson, che ha svelato un dettaglio sull'attore.



"Un mio amico voleva inserirlo in un film, Jack ha detto 'Non voglio farlo. Sai cosa ho fatto oggi? Mi sono seduto sotto un albero e ho letto un libro [...] Sta facendo quello che vuole veramente fare. Vuole stare tranquillo. Vuole mangiare quello che vuole. Vuole vivere la vita che vuole".



Dieci anni, in un articolo di Vanity Fair, Nicholson disse di non considerarsi in pensione ma di essere meno motivato a tornare su un set. Nel 2015 fece un'apparizione speciale al Saturday Night Live per il quarantesimo anniversario dello storico programma comico. Ad aprile venne pubblicata la prima foto di Jack Nicholson dopo parecchi anni.



Nel 2017, l'amico Peter Fonda disse:"Penso che sia praticamente in pensione. Non voglio parlare per lui ma ha fatto molto lavoro e ha fatto molto bene come persona dal punto di vista finanziario. A volte le persone hanno ragioni che non conosci e non sta a me chiederlo. Non lo chiamo per chiedergli cosa sta facendo, lo chiamo per sapere se sta bene".



A gennaio erano circolate preoccupanti voci su Jack Nicholson e sulla sua vita che non sono mai state confermate.