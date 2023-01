Jack Nicholson, preoccupano le sue condizioni: 'Non esce di casa da un anno'

Sono tutt'altro che rassicuranti le voci che arrivano da Hollywood per quanto riguarda le condizioni di Jack Nicholson: la star di Shining e Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, stando a quanto rivelato da alcune persone a lui vicine, verserebbe ormai da tempo in condizioni decisamente non ottimali, e la cosa sarebbe in continuo peggioramento.

Nicholson ha compiuto 85 anni lo scorso aprile, e dal 2010 ormai si è definitivamente ritirato dalla recitazione e dalla vita pubblica: secondo le voci di cui sopra, però, l'attore di The Departed vivrebbe ormai praticamente rinchiuso nella sua villa di Mulholland Drive, non uscendo più di casa da circa un anno.

"Jack non esce più. [...] Il suo cervello è andato" sono le indiscrezioni che alcuni insider hanno raccolto dall'interno della comunità di Mulholland Drive, stando a quanto riportato da RadarOnline; gli stessi insider precisano comunque che Nicholson sarebbe in buone condizioni dal punto di vista fisico, ma che a destare preoccupazione sarebbe invece la sua situazione mentale, con più di una persona a parlare di demenza senile in uno stato ormai abbastanza avanzato.

L'ultimo avvistamento di Jack Nicholson in pubblico risale al 2021, quando fu fotografato in compagnia del figlio Ray: da allora nessuno è più riuscito a scalfire le barriere che l'attore sembrerebbe aver alzato tra sé stesso e il mondo esterno. La speranza, ovviamente, è quella di ricevere al più presto notizie confortanti al riguardo.