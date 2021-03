Jack Nicholson, ecco perché la star di Shining si sarebbe ritirata dalla recitazione

Jack Nicholson è una delle leggende di Hollywood ma non compare sul grande schermo dal 2010, anno dell'uscita del suo ultimo film, Come lo sai, diretto da James L. Brooks. Tre volte premio Oscar su dodici candidature, Jack Nicholson è una star che ha attraversato i decenni inanellando performance straordinarie ma da tempo si è ritirato.

I fan vorrebbero rivederlo nuovamente in azione al cinema ma l'ipotesi è plausibile? Innanzitutto, Nicholson non ha mai annunciato ufficialmente il suo ritiro, ma undici anni di silenzio fanno presupporre che si sia andati proprio in quella direzione, anche se l'attore non ha mai spiegato le ragioni esatte di questa presunta scelta.

Si dice che il motivo sia riscontrabile nel flop in cui è incappato con il suo ultimo film, Come lo sai.



Oltre a ciò, dal 2010 sono state diffuse varie voci secondo le quali Nicholson abbia smesso di recitare per problemi di salute, sebbene sia lui che persone a lui molto vicine abbiano sempre smentito quest'ipotesi. In varie interviste Jack Nicholson ha sempre dichiarato di godersi la libertà di non lavorare e che l'età l'ha aiutato a stemperare alcuni tratti della sua personalità. Non vive affatto da recluso, facendosi spesso fotografare anche in pubblico, soprattutto alle partite dei Lakers.

Insomma, pare che quella che stia vivendo Jack Nicholson sia una serenissima pensione.

Ecco perché non significa che non reciterà mai più. Nel 2014 stava per entrare nel cast di The Judge, ma le richieste alle modifiche sulla sceneggiatura portarono la produzione ad optare per Robert Duvall. Nel 2017 i fan di Nicholson hanno sperato di rivederlo sullo schermo nel remake americano di Toni Erdmann, ma alla fine l'attore ha rinunciato.



