Jack Nicholson, la leggendaria star di Hollywood compie 84 anni

Oggi compie gli anni uno dei più grandi divi del cinema, Jack Nicholson, che raggiunge gli 84 anni, trascorsi tra grandi interpretazioni e film entrati di diritto nell'olimpo della Settima Arte. Per augurare buon compleanno a Jack Nicholson, ripercorriamo brevemente alcuni dei momenti salienti della sua carriera e un record molto particolare.

Nato a Neptune City, Jack Nicholson conobbe le sue reali origini soltanto a 37 anni, nel 1974, quando grazie ad un giornalista del Time scoprì di essere figlio di June Nicholson, colei che l'attore aveva sempre creduto fosse la sorella, mentre la donna che l'attore credeva fosse sua madre era in realtà sua nonna. Mistero anche sull'identità del padre, ad oggi ancora irrisolto.



Si trasferì a Los Angeles e iniziò a studiare recitazione insieme a Martin Landau, stringendo solide amicizie con future star del calibro di Dennis Hopper, Harry Dean Stanton e Roger Corman. La carriera di Jack Nicholson è costellata da grandi successi e da un record molto insolito.

Oltre ad essere uno degli attori ad aver vinto tre premi Oscar (Qualcuno volò sul nido del cuculo, Qualcosa è cambiato e Voglia di tenerezza), Jack Nicholson è uno dei tre attori ad esser stato candidato agli Oscar in film prodotto in cinque decenni, ovvero negli anni '60, '70, '80, '90 e '00.

