Jack Nicholson in C'era una volta a... Hollywood? Ecco l'indiscrezione

Come ci ha spiegato un recente spot tv, C'era una volta a... Hollywood ci riporta al 1969, ai tempi di Charles Manson e di Sharon Tate (qui con il volto della splendida Margot Robbie).

E anche se C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino è già stato definito un omaggio alla Tate, i fan ed il pubblico non vedono l'ora di vedere la parata di stelle che il famoso cineasta è riuscito ad ingaggiare per la sua nona fatica che da noi uscirà - ahimé - soltanto il prossimo settembre.

Ma l'indiscrezione choc lanciata dall'attore Lew Temple, parte del film, farà sussultare - e non poco - i fan di Tarantino e del cinema hollywoodiano in generale. Infatti l'attore sembra abbia rivelato che Jack Nicholson avrà un ruolo all'interno della pellicola.

"E' stata una grande esperienza, anche solo osservare" spiega Temple "Guardare attori del calibro di Leonardo DiCaprio o Brad Pitt lavorare, guardare Kurt Russell, Jack Nicholson, Margot Robbie, Luke Perry prima della sua morte... e vedere Quentin Tarantino guidarli... quell'uomo è un genio... è stato strepitoso".

Se Nicholson apparirà effettivamente nel film, il suo ruolo non è trapelato dalle proiezioni a Cannes o, forse, non era presente nel montaggio del festival che, stando alle parole di Tarantino, sarebbe stato rivisito e allungato per l'uscita nelle sale cinematografiche.