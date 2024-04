Jack Nicholson compie 87 anni: qual è la frase da non dirgli per non farlo infuriare?

Quale folle rischierebbe, soprattutto dopo aver visto film come Shining, di far arrabbiare Jack Nicholson? Nessuno lo farebbe volontariamente, ne siamo certi: tutti noi, però, abbiamo rischiato una volta o l'altra di far infuriare qualcuno andando involontariamente a toccare un tasto dolente... Rischio corso con il buon Jack da più di un regista!

L'attore che oggi compie 87 anni e che da tempo si è ritirato dalle scene (lo scorso anno Jack Nicholson è stato fotografato per la prima volta dopo due anni di silenzio) si è infatti spesso trovato ad avere a che fare con registi che gli chiedevano di parlare più veloce, richiesta che tende a fargli perdere facilmente la calma.

L'unico ad esser riuscito a mediare con quest'aspetto del carattere della star di The Departed è stato Roman Polanski: "Tutti i registi mi chiedevano: 'Jack, puoi parlare un po' più veloce?', che per me è un nervo scoperto e diventavo subito odioso. Quindi quando Roman mi disse questa cosa io partii in quarta e lui mi disse: 'Jack, questo film è lungo più di 100 pagine. Per far sì che abbia una durata accettabile per il grande schermo, ho bisogno che parli più veloce'". Che dire: certe volte basta una motivazione valida a far calmare anche un caratterino niente male come quello di Jack Nicholson!

Su GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO STEELBOOK 1 (4K Ultra HD Blu è uno dei più venduti di oggi.