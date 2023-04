Jack Nicholson, arriva la prima foto dopo due anni di silenzio: i social lo difendono!

Sono passati due anni dall'ultima volta che è circolata una foto di Jack Nicholson. All'età di 85 anni, la leggenda del cinema ha deciso di godersi la vita e non avere più niente a che fare con lo showbiz. Il Daily Mail ha pubblicato una foto dell'attore di qualche giorno fa causando le reazioni dei social.

La foto lo ritrae in abiti casalinghi sul balcone della sua celebre villa di Los Angeles, una volta appartenuta a Marlon Brando. Mentre molti hanno mostrato preoccupazione sulle condizioni di salute di Nicholson che, a quanto pare, è almeno un anno che non esce di casa, l'immagine rassicura i fan che hanno avuto la possibilità di rivedere l'attore in carne ed ossa. I social, però, come al solito, non hanno risparmiato critiche per il look trasandato di Jack Nicholson.

Mentre alcuni hanno posto l'attenzione sul fatto che l'attore, ritirato dalle scene ormai da anni, si stia trascurando, altri hanno cercato di difendere la sua privacy e il suo diritto a trascorrere una vecchiaia serena e senza le critiche delle persone. In particolare, un utente, ci ha tenuto a ricordare che Jack Nicholson ha ormai 85 anni e che, come tutte le persone anziane, ha il diritto di godersi la vita e di farlo nella maniera più tranquilla e rilassata possibile, in modo da sentirsi totalmente a proprio agio.

Nel corso della sua carriera il tre volte premio Oscar ha avuto a che fare con tantissimi registi. Uno di quelli che lo hanno reso maggiormente una icona è stato Tim Burton ha detto di aver avuto problemi a capire Nicholson sul set di Batman. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!