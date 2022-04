Jack Nicholson fa 85 anni! Quanti premi ha vinto nella sua leggendaria carriera?

Jack Nicholson compie 85 anni, e nonostante si sia ritirato dalle scene già da qualche tempo vogliamo ricordarlo ripercorrendo la sua leggendaria carriera attraverso i numerosi premi ricevuti dall'industria di Hollywood, e non solo.

Vi siete mai chiesti, infatti, quanti premi ha vinto Jack Nicholson? Le cifre della sua carriera sono da record, letteralmente: attualmente è l'attore maschile col più alto numero di nomination agli Oscar, ben 12, e uno dei soli tre attori della storia ad aver vinto la statuetta per tre volte (insieme a Daniel Day-Lewis e Walter Brennan): Jack Nicholson fu insignito del premio Oscar come miglior attore protagonista per la prima volta nel 1975 grazie alla sua performance in Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975), vincendo una seconda volta (come non protagonista) nel 1983 per Voglia di tenerezza e e una terza, di nuovo come protagonista, per Qualcosa è cambiato, nel 1997. Inoltre, grazie alle sue dodici nomination, è uno dei pochissimi attori ad essere stato candidato all'Oscar in cinque decenni diversi, dagli anni sessanta ai duemila (gli altri, giusto per un termine di paragone, sono Michael Caine, Meryl Streep, Paul Newman, Katharine Hepburn, Frances McDormand, Denzel Washington e Laurence Olivier).

La sua ultima nomination agli Oscar risale al 2003, nella categoria di miglior attore per la sua prova in A proposito di Schmidt (ebbene si, è facile dimenticarselo ma Jack Nicholson non venne nominato per la parte di Frank Costello in The Departed di Martin Scorsese, che gli valse solo una candidatura ai Golden Globes, stessa sorte del suo Joker nel Batman di Tim Burton) mentre la sua prima risale al 1970 con Easy Rider, quando venne candidato come miglior attore non protagonista.

In totale, eludendo dagli Oscar anche dei Golden Globe, dei SAG e di altri riconoscimenti 'di peso' come il David di Donatello e il premio al Festival di Cannes per L'ultima corvè, Jack Nicholson ha vinto 17 premi personali: tra questi, curiosamente, anche un Grammy Award, l'Oscar dell'industria musicale, che gli fu consegnato nel 1988 per il disco The Elephant's Child, una raccolta di storie per bambini.

Per altre letture su quello che forse è il ruolo più iconico in assoluto di Jack Nicholson, vi rimandiamo al nostro speciale su Shining di Stanley Kubrick.