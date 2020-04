Jack Black diventa Wolverine in questa fan art sugli X-Men

Da quando Hugh Jackman ha abbandonato il ruolo di Wolverine nell'universo Fox degli X-Men e dopo il successivo ritorno ai Marvel Studios dei personaggi, in molti si stanno domandando chi prenderà il suo testimone e incarnerà la nuova versione del supereroe con gli artigli di adamantio.

Mancando ancora qualsiasi tipo di conferma ufficiale, il web si è divertito recentemente a immaginare diversi personaggi nei panni di Wolverine, anche se ultimamente uno dei favoriti per la parte per il pubblico sembra essere diventato Henry Cavill, con tanto di rumour che lo vorrebbero in Captain Marvel 2. Altri invece si sono semplicemente immaginati i personaggi più bizzarri, tipo Jack Black, che in una nuova fan art realizzata da un fan diventa proprio il Wolverine ritratto nel poster dei film della saga cinematografica della Fox, ormai definitivamente accantonata.

Jackman ha "appeso gli artigli al chiodo" nel 2017 dopo Logan - The Wolverine, pellicola che termina, almeno per ora, le avventure di uno dei più longevi X-Men di sempre, il quale passa il testimone alla nuova generazione di mutanti.

Un altro attore molto vociferato per la successione nel ruolo sarebbe poi Taron Egerton, il quale ha perfino ricevuto l'approvazione dell'amico e regista Matthew Vaughn che l'ha diretto nei due film dedicati ai Kingsman: "Assolutamente sì. Voglio dire, perchè no? Sentite, Io chiederei la benedizione e il permesso di Hugh, perché Hugh è l'autorità in questo caso, e se dovessi fare un altro X-Men e avere Wolverine a dispozione, chiunque venisse scelto per il ruolo sarebbe solo previa benedizione di Hugh".

Al momento non ci sono piani dichiarati della Marvel per un ingresso degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, che sicuramente prima o poi avverrà...