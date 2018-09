Jack Black vuole realizzare il sequel di Super Nacho

In una recente intervista la star Jack Black ha dichiarato di essere intenzionato a tornare nei panni del wrestler Ignacio in un eventuale sequel del film del 2006 di Jared Hess Super Nacho.

Il film originale, che alla sua uscita fu massacrato dalla critica, narra la vicenda di un cuoco messicano che lavora nell'orfanotrofio parrocchiale dove è cresciuto, e che decide di diventare un wrestler per poter comprare un pullman per gli orfani. Dopo varie vicende, e una sconfitta dietro l'altra in coppia col suo compagno Esqueleto, il giovane monaco-lottatore si ritrova a dover affrontare Ramses, il campione in carica, che riuscirà a sconfiggere grazie all'affetto dei bambini dell'orfanotrofio e alla bella Sorella Encarnación, la giovane suora del convento di cui è segretamente innamorato.

Jack Black non ha intenzione di farsi condizionare dalla critica e recentemente ha dichiarato che un Super Nacho 2 è da anni il suo sogno nel cassetto: "Ho sempre desiderato fare un altro Super Nacho".

Questa non è la prima volta che Black dichiara il suo amore per il film: già nel 2006 aveva dichiarato che "Prima o poi spero che riusciremo a fare un sequel, perché mi piace lavorare con Jared. L'idea è che Nacho vada in Giappone, in qualche modo. Chissà."

Voi vorreste un sequel di Super Nacho? Fatecelo sapere nei commenti, e restate con noi per ogni eventuale aggiornamento.

Vi ricordiamo che Jack Black potrà essere visto nei prossimi mesi in Piccoli Brividi 2 e nel nuovo film di Eli Roth, The House With a Clock in Its Walls.