Jack Black si unisce a Tik Tok e balla con stivali e cappello da Cowboy nel nuovo video

"È molto importante tenersi in forma", ci dice l'amatissimo Jack Black all'inizio del suo nuovo video sul canale Youtube JeblinskiGames, e infatti apre il filmato facendo un po' di stretching con un outfit davvero coraggioso, con un solo paio di mutande, un paio d'occhiali da sole e cappello e stivali da Cowboy.

Nel resto del video, comunque, tiene fede allo spirito principale del suo canale e passa una decina di minuti a giocare a Red Dead Redemption 2 tra un commento esilarante e un altro, che è poi il motivo per cui i suoi filmati sono tanto amati e il suo canale così seguito, ma è alla fine di tutto, negli ultimi due minuti, che Jack Black sforna la ciliegina sulla torta della sua ultima produzione, per altro girata e caricata su Tik Tok, il social network più utilizzato del momento.



Cosa fa di tanto particolare? Con lo stesso outfit sopra descritto, incorniciato da una pista da skateboard, si prodiga in una danza della reclusione e di buon auspicio per tutti. Impossibile non restarne incanti come d'altronde è impossibile non voler bene a uno spirito tanto genuino come quello di Black. Se volete dargli un'occhiata saltando tutto il video, il balletto inizia al minuto 13:12.



Buona visione.



