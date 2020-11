Jack Black è trend topic su Twitter grazie al successo su Tik Tok

Jack Black è ormai la star di Hollywood regina dei social media. A distanza di due anni dall'apertura del suo canale YouTube, Jablinski Games, Black sta ottenendo successo anche su Tik Tok, tanto che domenica ha partecipato ad un trend del social sulle note di WAP di Cardi B e Megan Tee Stallion. E grazie a questo è diventato trend su Twitter.

Nel video Jack Black balla mentre qualcuno gli sta spruzzando dell'acqua e indossa un costume da bagno rosso acceso che lascia ben poco all'immaginazione. Poco dopo la pubblicazione il video è diventato virale su Tik Tok e anche su altri social media. Le visualizzazioni sono cresciute fino a 20 milioni con oltre tre milioni di like.



Jack Black è uno degli attori di Hollywood più amati dal pubblico, grazie al suo poliedrico talento e grazie ad un carattere carismatico, che l'ha reso in breve tempo uno degli interpreti più ricercati.

Noto per essere un musicista di grande talento, Black al cinema è noto per le sue performance in film come Mars Attacks!, Alta fedeltà, School of Rock, King Kong di Peter Jackson, Tenacious D e il destino del rock, Piccoli brividi e Jumanji - Benvenuti nella giungla.

Oltre alla sua carriera nel mondo del cinema e della musica, Jack Black sta dimostrando di essere molto avvezzo ai canali social e in pochi anni è diventato un autentico idolo del web, anche per le generazioni più giovani.



