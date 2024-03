Jack Black, dopo Super Mario Bros e Minecraft vuole i film di GTA e Red Dead Redemption

Jack Black sarà protagonista nel film di Minecraft, e l’attore sembra aver sviluppato talmente tanto una passione per i film tratti da videogiochi da arrivare a desiderare l’adattamento cinematografico di due grandi opere videoludiche.

L’attore, al momento al cinema nei panni di Po, il protagonista di Kung Fu panda 4, ha rivelato in un’intervista con Total Inside film di essere fiducioso verso un futuro in cui videogiochi e film si mescoleranno sempre di più. Queste le parole di Jack Black:

"Non riesco a credere che non abbiano ancora iniziato a fare un film su uno dei giochi Rockstar - Grand Theft Auto, ma soprattutto Red Dead Redemption. Quelle cose sono già come dei film, sapete? Credo sia questo il punto. Alcuni videogiochi sono già a metà strada per raccontare questo tipo di storie, e ci sono alcuni film che sono come videogiochi. Avete mai visto il film di Black Mirror intitolato Bandersnatch, dove alla fine delle scene si sceglie la propria avventura? È come se dicesse: "Oh, prendi la pillola rossa o la pillola blu?". Penso che ci stiamo muovendo in questa direzione: ci saranno sempre più combinazioni di videogiochi e film, ed è eccitante. È come l'inizio di una nuova era".

Nel frattempo, Jack Black sostiene di essere pronto a un nuovo film di School of Rock. E voi siete d’accordo con il frontman dei Tenacious D? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti di oggi.