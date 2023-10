Jack Black, spogliarello sul palco in onore di Taylor Swift

Mercoledì sera nel corso di uno spettacolo a Los Angeles Jack Black è rimasto in mutande. Tuttavia, questa volta si è trattato di una buona causa. Con boxer colorati e calzini abbinati, Black ha partecipato alla raccolta fondi Give Back-ular Spectacular all'Orpheum Theatre per i membri di SAG-AFTRA ancora in sciopero.

Dopo aver intrattenuto un po' la folla, Jack Black ha chiesto ad un ragazzo in prima fila da dove provenisse, ottenendo L.A. come risposta. A quel punto il comico ha chiesto al pubblico che canzone volessero sentire; rifiutando il primo suggerimento per via dello sciopero, Black ha accettato il secondo suggerimento.



A quel punto ha iniziato a cantare Anti-Hero di Taylor Swift, inventando diverse parti del testo spogliandosi in onore della cantante.

Al momento non sembra molto vicina la conclusione della mobilitazione da parte del settore; lo sciopero degli attori è ancora in corso mentre quello degli sceneggiatori è terminato a fine settembre.



Nelle ultime ore è stata diffusa una lettera di un gruppo di membri di SAG-AFTRA che ha ribadito la ferma volontà di non accettare un accordo pessimo con le major e ha annunciato di non avere alcuna intenzione di concludere lo sciopero finché non sarà raggiunto un accordo soddisfacente tra le parti.



Nel frattempo, Jack Black ha deciso di spogliarsi per Taylor Swift, che con il suo film in questi giorni sta spopolando nelle sale cinematografiche dopo il record di prevendite di Eras Tour.