Jack Black che si spoglia e canta Taylor Swift è la cosa più bella che vedrete oggi

Averne abbastanza di Jack Black dovrebbe essere anticostituzionale in qualunque Paese democratico che si rispetti: la star di School of Rock e Tenacious D e il Plettro del Destino riuscirebbe a farsi voler bene anche semplicemente spogliandosi su un palco e cantando un successo qualunque di Taylor Swift... E no, non stiamo dicendo cose a caso.

Dopo averci deliziato nei mesi scorsi con una splendida performance di Peaches nei panni di Bowser, il buon Jack ha infatti deciso di migliorare la serata a tutti i presenti all'Orpheum Theatre di Los Angeles lo scorso 25 ottobre, quando nell'ambito di una sua sessione di stand-up ha deciso di alzare il tiro... E abbassare i pantaloni.

Il video che troverete cliccando sulla fonte in calce alla news parla chiaro: ecco sul palco un Jack Black completamente in mutande intento prima a interagire con il suo pubblico (no, nessuno ha evidentemente rispettato il suo ben poco convinto appello a non filmare nulla con lo smartphone) e poi ad accontentare le richieste dei suoi fan, tra cui quella di intonare in quelle condizioni Anti-Hero di Taylor Swift.

Insomma, le parole della popstar del momento intonate da una delle star più amate di sempre in tutto il suo fascino: avete davvero bisogno di altro per essere felici? Noi no di certo!