Jack Black rivela quali personaggi vorrebbe interpretare nel Marvel Cinematic Universe

In questi giorni, Jack Black è impegnato con la promozione di Jumanji: The Next Level ( in arrivo nelle sale italiane il 25 dicembre) e in un'intervista concessa a Screnrant si è soffermato su quali personaggi gli piacerebbe interpretare nel caso entrasse a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Ebbene, l'attore che abbiamo imparato a conoscere in film come School of Rock e King Kong ha raccontato di essere indeciso tra due scelte: Kingpin o La Cosa:

"sarebbe divertente interpretare un tipo cattivo, come Kingpin. Sì, non so. Forse La Cosa? Sarebbe fico essere quel tizio di pietra dei Fantastici Quattro".

Black ha citato due personaggi che hanno fatto già diverse apparizioni sia sul piccolo che sul grande schermo. Kingpin è stato interpretato da Michael Clarke Duncan nel film Daredevil (2003) e poi da Vincent D'Onofrio nella serie targata Netflix. Invece, abbiamo avuto Michael Chiklis nella parte della Cosa ne I Fantastici 4 e ne I Fantastici 4 e Silver Surfer. Con il reboot del 2015, la parte è stata affidata a Jamie Bell.



Al momento, però, nessuno dei due fa parte del MCU, anche se il futuro potrebbe riservare delle novità. Secondo un rumor dei mesi scorsi, i Marvel Studios sono pronti a un nuovo reboot dei Fantastici 4 , che dovrebbe uscire nel 2022. Kingpin, invece, dovrà aspettare di più, dato che la Disney dovrà aspettare almeno due anni dalla cancellazione del Daredevil di Netflix.



Quale pensate che possa essere il ruolo più adatto a Jack Black?

In attesa di rivederlo al cinema, vi lasciamo con il trailer internazionale di Jumanji: The Next Level.