Jack Black si ritira, Jumanji: The Next Level potrebbe essere il suo ultimo ruolo

Dopo il ritiro di Robert Redford e di Daniel Day-Lewis, il cinema americano potrebbe assistere anche a quello di Jack Black, che in una recente intervista promozionale ha dichiarato le sue intenzioni di lasciare la carriera del grande schermo.

"Forse un altro film, al massimo", ha detto l'attore a Balance. "Mi piace l'idea di un pensionamento anticipato ... Dico da molto tempo che questo sarà l'ultimo film. Vedremo. Non posso dire al momento quale sarà il mio prossimo impiego perché è troppo presto. Ho un paio di assi nella manica. Ma non troppi. Sto cercando di concludere nel giro di poco. Viaggio verso il tramonto."

Black ha svelato che il suo interesse per un possibile pensionamento anticipato deriva soprattutto dal fatto che il suo lavoro lo porta troppo spesso troppo lontano dalla sua famiglia, ma che è aperto all'idea di una serie televisiva a Los Angeles così da rimanere vicino ai suoi cari. L'attore ha citato un altro prossimo aspirante pensionato, Quentin Tarantino.

"Vedremo. Non sono uno che fa dei piani a lungo termine. Non guardo in fondo alla strada. In un certo senso la prendo giorno per giorno. E se qualcosa viene fuori, sai, ovviamente se Quentin Tarantino bussa alla mia porta, farò quel film ... Forse farò l'ultimo film di Tarantino e dirò, 'Ragazzi, ho fatto 99 film. Ne farò ancora uno!'"

Jack Black ha fatto il suo debutto cinematografico nel 1992 in Bob Roberts, un mockumentary diretto e interpretato da Tim Robbins. L'attore ha poi recitato in High Fidelity prima di essere inserito nel cast di svariate commedie come Saving Silverman, Shallow Hal, Orange County e School of Rock. Ha guadagnato anche una nomination al Golden Globe per il suo lavoro in Bernie di Richard Linklater.

Jumanji: The Next Level, quello che potrebbe essere uno dei suoi ultimi film, uscirà nei cinema italiani a partire dal 25 dicembre.

