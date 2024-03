Jack Black ha pubblicato la cover di Baby One More Time di Britney Spears

A sette giorni dalla pubblicazione della esilarante clip diventata subito virale sul web, della durata di venti secondi, in cui Jack Black e Kyle Glass si esibiscono con Baby One More Time di Britney Spears, il duo di Tenacious D ha pubblicato una versione più lunga della canzone sugli account social della star di School of Rock.

Il brano di Spears è accompagnato da un video musicale girato alla première di Kung Fu Panda 4 a Los Angeles; Black è tornato a prestare la propria voce al protagonista Po nel franchise.

Nel video, l'attore indossa un completo ispirato al celebre panda animato, e si esibisce con balli e mosse di karatè con altri membri del cast vocale del nuovo sequel, tra cui Awkwafina, Bryan Cranston, James Hong e Ke Huy Quan, ovviamente insieme a Kyle Glass. Jack Black conferisce il proprio tocco hard rock alla canzone, una caratteristica che l'ha reso famoso dopo School of Rock. Su Everyeye è disponibile il trailer di Kung Fu Panda 4, in attesa dell'uscita nel film al cinema.

Intervistato sul red carpet, Black ha dichiarato:"Sai cos'ha detto il regista [di Kung Fu Panda 4], Mike? Ha detto 'Hey, ci piacerebbe avere una canzone dei Tenacious D per i titoli di coda'. E io ho detto 'Davvero? Possiamo fare Britney Spears?'. E lui ha detto 'Sì, facciamo la hit Baby One More Time' per lo stile kung fu di quella canzone. Quindi, siamo entrati in studio di registrazione e l'abbiamo fatta e siamo davvero orgogliosi del brano. Abbiamo girato un piccolo video musicale improvvisato nella camera d'albergo di Kyle ed è diventato virale. Entusiasmante".



