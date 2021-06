Jack Black è l'ospite inatteso a una cerimonia di laurea: le foto diventano virali!

Non è un segreto ormai il successo di Jack Black sui social network: che si tratti di TikTok o di Twitter, l'attore riesce sempre a rendere virali i suoi contenuti. Stavolta, grazie a un incontro casuale con un gruppo di neo-laureati, ha attirato su di sé l'attenzione su Instagram.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, il fotografo Daniel Oh (su Instagram Visionary Daniel) ha raccontato di aver incontrato Jack Black durante un servizio fotografico per una cerimonia di laurea al Griffith Observatory di Los Angeles. Non ha quindi perso l'occasione per rendere più originale il suo lavoro, e ancora più indelebile il ricordo di quel giorno per i ragazzi.

"Abbiamo incontrato Jack Black al nostro shooting per la laurea e abbiamo chiesto se potevamo fare una foto con lui!" scrive il fotografo pubblicando un breve video. "Laureati alla School od Rock! Pazzesco quanto sia piccolo il mondo, vedere Jack Black in uno dei miei servizi fotografici" scrive in un altro post, in cui si vede l'attore in posa in mezzo ai neo-laureati. "Jack mi ha aiutato a raggiungere milioni di persone con il mio lavoro e voglio solo salutare tutti i miei nuovi follower! Sono contento che lo abbiate seguito, e restate sintonizzati per saperne di più."

I due post, infatti, hanno ottenuto una serie di like e di commenti inimmaginabile senza l'intervento di Jack Black. Qualche mese fa, intanto, l'attore di School of Rock si è unito al cast di Borderlands.