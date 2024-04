Jack Black non si chiama veramente Jack ma ha finito per usare quel nome

Dire Jack Black significa evocare subito un immaginario cinematografico e musicale incredibile. Ma l'attore non si chiama veramente Jack, e dietro a questo nome (e a quello vero) c'è tutta una storia di famiglia alla quale evidentemente non si può sfuggire.

All'anagrafe Jack Black risulta infatti Thomas Jacob Black, eppure Jack non è propriamente un nome d'arte che ha cambiato quando ha deciso di fare l'attore. Jack era infatti il nomignolo che usavano i genitori per chiamarlo.

E uno giustamente potrebbe chiedersi: ma allora perché non chiamarlo Jack fin dall'inizio? Era tutta una questione di famiglia, perché il nonno di Jack Black si chiamava Thomas, così come suo padre, e il padre del nonno, e stando all'attore questa cosa va indietro fino all'Irlanda, da cui i suoi antenati provengono (pare ci fosse infatti un Thomas Black "originale").

Perciò i suoi genitori lo hanno chiamato così per rispetto della famiglia, ma lo stesso Jack Black preferisce il nome con cui è diventato famoso, esattamente come suo padre e sua madre.

Solo che persino Jack Black ha sentito questa pressione famigliare e quindi ha chiamato suo figlio Thomas, per continuare la tradizione. Però almeno Jack Black come nomignolo per il figlio usa "Tommy". E chissà quanto i due giocano ai videogame assieme, dato che Jack Black vorrebbe i film di GTA e Red Dead Redemption.

E voi la sapevate questa? Tra l'altro Jack Black è pronto per School of Rock 2. Diteci la vostra nei commenti!

