Jack Black, esilarante video in piscina: 'Siate eroi mascherati!'

Jack Black ha pubblicato un esilarante video su Instagram in cui esorta i suoi fan a diventare dei veri eroi e ad indossare una mascherina per frenare la diffusione del coronavirus, che ha causato moltissime vittime e ha bloccato varie produzioni cinematografiche, costringendo i cinema ad una chiusura prolungata.

La star di The School Of Rock, Jumanji e Kung Fu Panda è ormai una presenza super attiva sui social media dove condivide vari post su videogiochi divertenti e numerosi video spassosi sui suoi tentativi di perdita di peso.

L'ultimo video è sicuramente molto spiritoso ma, ha soprattutto un nobile intento, ovvero quello di convincere i suoi follower ad indossare la mascherina per poter preservare se stessi ma anche proteggere gli altri dal virus.

All'inizio del video Jack Black non indossa altro che un mantello rosso, pantaloncini di spandex blu e una maschera da supereroe sugli occhi, dicendo che è ora di essere "un vero eroe". Quindi si toglie la maschera comune e indossa una mascherina. Segue poi un esilarante slow-motion di lui che fa sventolare il mantello in aria prima di tuffarsi in piscina. Un piccolo gesto, può ridurre il numero dei contagi e quindi l'attore grida a gran voce: "Siate degli eroi, indossate una mascherina! #LeVostreAzioniPossonoSalvareDelleVite".

Poichè è stato dimostrato che indossare la mascherina riduce del 65% il rischio di contagio, seguite anche voi il consiglio di Jack Black e date ad un'occhiata a questo video che dimostra l'importanza dei dispositivi di protezione.