Jack Black balla vestito da Spider-Man, poi gioca a Miles Morales: il folle video

Jack Black è una star dei social. Con la complicità dei suoi figli ha infatti avviato un canale YouTube in cui gioca ai videogiochi del momento, come Marvel's Spider-Man: Miles Morales, e dà sfogo a tutta la sua follia.

Per promuovere il nuovo episodio ha postato innanzitutto un video su Instagram nel quale possiamo apprezzarlo nei panni di un sexy Spider-Man sovrappeso, mentre salta sul tappeto elastico, si lancia in mosse di danza improbabili e scala la parete della sua abitazione. Uno dei punti più alti della sua produzione YouTube, secondo solo a quando sfidò a duello sé stesso, prima di giocare a Red Dead Redemption 2.

Nel video vero e proprio lo vediamo invece costretto a scegliere tra Xbox Series S e PlayStation 5. Un dilemma che affligge milioni di giocatori e che, in questo caso, provoca la morte dell'attore. Con la scomparsa di JablinskiGames c'è però qualcun altro disposto a prendere il suo posto: Spider-Man.

Poco dopo Black svolazza tra i grattacieli di New York, godendosi il nuovo gioco di Insomniac e commentando ciò che accade su schermo. All'inizio la particolarità del suo canale gaming era quella di non proporre affatto sequenze di gameplay, rimandando sempre al video successivo le sue avventure videoludiche. Negli ultimi tempi ha invece trovato l'equilibrio giusto tra le folli riprese che lo vedono protagonista all'esterno di casa sua, spesso a bordo di uno skateboard in compagnia di Tony Hawk, e i videogame.

Vi lasciamo allo splendido Jack Black, ricordandovi che in passato era apparso anche al fianco di Fabio Rovazzi per la Milano Fashion Week.