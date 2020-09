J.K. Simmons ricorda l'imbarazzante testata con Lupita Nyong'o agli Oscar

Non tutto va per il meglio quando gli attori devono ricevere un premio Oscar. Nel corso della storia abbiamo assistito a cadute sugli scalini, madornali errori nel decretare il vincitore (coff coff La La Land) e anche qualche bacio imbarazzato come quello tra J.K.Simmons e Lupita Nyong'o.

In attesa di ritornare nel ruolo del commissario Gordon per la Snyder Cut di Justice League, l'attore ha raccontato a Marc Maron di WTF ciò che passò nella sua testa quando salì sul palco per accettare l'Oscar come miglior attore non protagonista in Whiplash: "C'erano un miliardo di persone che guardavano, e tu sei lì al Kodak Theater con tutti gli attori famosi, un modello con cui sei cresciuto. Quindi ero abbastanza nervoso, e a dire il vero non mi ero scritto un discorso. Avevo una traccia da seguire in mente... e avevo intenzione di parlare della cosa più importante nella vita, la famiglia, per cui stavo formulando qualche pensiero a riguardo".

È a quel punto che si è ritrovato a dover ricevere il premio dalle mani dell'attrice: "Lupita Nyong'o stava per porgermi il premio e io avevo alzato una mano per ricevere il trofeo e avevo sollevato l'altra per stringerle la mano, come due tizi intenti a chiudere un accordo aziendale, ma poi ho realizzato: 'Oh no, questa è Hollywood, ci si aspetta che tu finga un bacio sulla guancia'. Quindi mi sono fatto avanti in maniera imbarazzata per darle il bacio finto, e invece le ho dato una piccola testata".

Per fortuna quasi nessuno se n'è accordo, ha affermato l'attore e ha concluso scherzando: "fortunatamente non è stata abbastanza forte da metterla al tappeto". Nel video qui sotto potete dare un'occhiata all'episodio in questione, e in effetti il saluto non sembra proprio dei migliori, ma l'importante è che l'Oscar sia stato consegnato (alla persona giusta).

Vi ricordiamo che Lupita Nyong'o è apparsa anche nel tributo a Chadwick Boseman della Marvel, visto che ha recitato con lui in Black Panther.