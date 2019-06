J.K. Simmons era alla prima mondiale di Spider-Man: Far From Home

I tre film di Sam Raimi su Spider-Man occupano ancora oggi un posto di riguardo nei cuori dei fan dell'Uomo Ragno e della Marvel in generale: nonostante qualche storcimento di naso causato dal terzo film, i primi due capitoli della trilogia sono ancora oggi considerati tra i migliori esempi di cinecomic pre-MCU.

Un legame affettivo, quello con la trilogia di Raimi, che vale per i fan quanto per alcuni degli attori che vi hanno partecipato, che evidentemente non disdegnano di tanto in tanto di dare un'occhiata alle attuali versioni cinematografiche delle avventure di Peter Parker.

Parliamo, nello specifico, di J. K. Simmons: il celebre attore, indimenticabile J. Jonah Jameson in Spider-Man, Spider-Man 2 e Spider-Man 3, è stato infatti visto alla premiere mondiale di Spider-Man: Far From Home, secondo capitolo targato Marvel Cinematic Universe con protagonista il Peter Parker di Tom Holland.

Semplice tuffo nei ricordi o voglia di fare un confronto? Chissà! Sicuramente vedere Simmons è stata una bella sorpresa per i presenti e per i fan, che considerano ancora oggi all'unanimità il suo J.J. come uno dei personaggi meglio riusciti dei film di Raimi.

A proposito dell'anteprima mondiale: ecco cos'ha fatto Jake Gyllenhall dopo la proiezione. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, pare che il film prevedesse inizialmente per Peter una gita fuori porta in uno dei luoghi visti in Avengers: Endgame.