J.K. Simmons e Betty Gilpin in trattative per unirsi a Chris Pratt nel cast di Ghost Draft

E' l'Hollywood Reporter a rendere noto che J.K. Simmons e Betty Gilpin sono in trattative per raggiungere Chris Pratt nel cast di Ghost Draft, atteso thriller fantascientifico targato Skydance e Paramount che sarà diretto da Chris McKay (LEGO Batman - Il Film).

In attesa di capire se McKay dirigerà effettivamente il film di Nightwing per la DC - lo scorso ottobre il regista ha confermato che il progetto non è ancora stato accantonato - la produzione sta completando il casting di Ghost Draft in vista dell'inizio delle riprese previsto per questo settembre ad Atlanta e in Islanda.

Scritto da Zach Dean e Bill Dubuque, il film è ambientato in un futuro dove l'umanità sta perdendo una guerra contro gli alieni. Per cambiare le sorti dell'umanità, alcuni scienziati richiameranno dei soldati del passato per combattere la guerra.

I dettagli suoi personaggi non sono ancora stati rivelati ma secondo il report Simmons dovrebbe interpretare il padre di Chris Pratt. Nel cast del film troveremo anche Yvonne Stahovski, Kirk Gurry e Levis Tan.

Ghost Draft non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma visto l'imminente inizio delle riprese potrebbe arrivare in sala entro la fine del 2020. Per realizzare il film Mckay potrà contare su Betsy Heimann, celebre costumista di Pulp Fiction e Le Iene.