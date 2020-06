J.K. Rowling, Universal Parks e Warner Bros. rispondono ai tweet transfobici dell'autrice

Universal Parks e Warner Bros. hanno preso una posizione ufficiale in merito ai controversi tweet transfobici di J.K. Rowling che hanno innescato un polverone negli ultimi giorni, tanto da indurre anche diversi membri del cast di Harry Potter, da Daniel Radcliffe a Emma Watson, a rispondere alle dichiarazioni dell'autrice.

Warner Bros. ha rilasciato un comunicato ufficiale:"Gli eventi delle ultime settimane hanno rafforzato la nostra determinazione, come azienda, a rapportarci a difficili problemi sociali. La posizione della Warner Bros. sull'inclusività è ben nota, e alimentare una cultura differente e inclusiva non si è mai rivelata più importante per la nostra compagnia come per il nostro pubblico in tutto il mondo. Valorizziamo profondamente il lavoro dei narratori che lavorano con noi e che donano così tanto di loro stessi, condividendo le loro creazioni con noi. Riconosciamo la nostra responsabilità nel sostenere la comprensione di tutte le comunità e tutte le persone, in particolare quelle che lavorano con noi e che vengono raggiunte dai nostri contenuti".



Wizarding World è ospitato da Universal Parks & Resorts, sia a Orlando che a Los Angeles, e nelle ultime ore è stato rilasciato un comunicato:"I nostri valori principali includono la diversità, l'inclusività, il rispetto nei confronti di tutti i nostri ospiti e membri del team. I nostri parchi sono luoghi dove persone e famiglie di tutti i tipi sono benvenute per valersi di momenti di felicità tutti insieme. Oltre a quello, non commentiamo".

Daniel Radcliffe ha sostenuto le persone transessuali, prendendo le distanze dalle dichiarazioni di J.K. Rowling. Anche Emma Watson ha richiesto maggior rispetto per la comunità transessuale, tramite un post pubblicato su Twitter.