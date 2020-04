J.K. Rowling ha segretamente acquistato la casa che ispirò Harry Potter

I protagonisti dei film di Harry Potter sono ormai adulti e Rupert Grint si prepara a diventare padre, ma le storie nate dalla penna di J.K. Rowling continuano ad emozionare i fan. Storie in gran parte ispirate ad un'abitazione in cui l'autrice abitò in gioventù.

Si tratta del Church Cottage a Tutshill (Gloustershire), nel quale visse a partire dall'età di nove anni fino ai diciotto: un periodo fondamentale per la formazione di una persona. In passato aveva rivelato che il cottage ispirò diversi elementi della saga letteraria, tra cui i personaggi di Ron e Piton, e la residenza dei Dursley, zii di Harry. La struttura gotica deve poi aver avuto un grande ruolo nella creazione della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Il nome Tutshill ha evidentemente ispirato la squadra di Quidditch "Tutshill Tornadoes".

È stato reso noto soltanto ora che l'autrice ha acquistato l'edificio nel 2011, quando tornò sul mercato, pagandolo 400000 sterline. Non è chiaro se l'acquisto è stato effettuato per ragioni affettive o se intenderà trasformare il cottage in un rifugio per meno fortunati, come ipotizzato da alcuni siti.

Fu costruito nel 1852 in stile gotico e vittoriano, utilizzato inizialmente come scuola e poi come canonica, prima di diventare la residenza dei genitori di Joanne. Su di un muro è ancora presente la scritta "Joanne Rowling ha dormito qui, 1982".

Rowling ha voluto condividere un ricordo in omaggio di Alan Rickman, attore che ha interpretato Severus Piton nella saga cinematografica.