J.K. Rowling risponde alle critiche: ecco la lettera sulla libertà d'espressione

Una lettera aperta sulla libertà d'espressione pubblicata da Harpers Magazine e firmata da alcune influenti personalità della letteratura ha visto partecipe anche J.K. Rowling, autrice della celebre saga letteraria di Harry Potter e finita al centro delle polemiche in seguito alle sue opinioni transfobiche su Twitter qualche settimana fa.

La lettera è stata firmata da esponenti come Margaret Atwood, Noam Chomsky, Malcolm Gladwell e Salman Rushdie.

La lunga lettera fa riferimento alla difesa del dibattito aperto e della libertà d'espressione.

Inoltre nella lunga missiva si legge come nuove espressioni morali e impegni politici tendano ad indebolire la norma del dibattito aperto e la tolleranza delle differenze, favorendo una conformità ideologica. A questo link potete leggere la lettera nella sua interezza.



J.K. Rowling ha spiegato in questi termini la sua partecipazione alla lettera aperta:"Ho firmato con orgoglio questa lettera in difesa di un principio fondamentale di una società liberale: il dibattito aperto e la libertà d'espressione e di pensiero".

In seguito alla polemica scaturita anche con Stephen King, lo scrittore horror ha ribadito:"Credo che le donne trans siano donne. Non credo che l'incitamento all'odio e all'umiliazione siano accettabili. Questi sono nemici del dibattito razionale. Trattate anche coloro con cui non siete d'accordo con la dignità con cui vorreste essere trattati".

Negli ultimi tempi J.K. Rowling ha subito diverse accuse a causa di alcuni tweet del passato. Anche i siti di Harry Potter hanno voltato le spalle all'autrice.