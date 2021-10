J.K. Rowling, nuovo libro per l'autrice di Harry Potter: è uscito Il Maialino di Natale

Era stato annunciato qualche mese fa il nuovo libro per ragazzi di J.K. Rowling, ed esce oggi, martedì 12 ottobre, in contemporanea mondiale Il Maialino di Natale. Si tratta di una fiaba per bambini, che l'autrice della saga di Harry Potter ha ideato per lettori dagli otto anni in su.

In Italia Il Maialino di Natale è edito da Salani, oltre che in versione ebook e audiolibro su Audble, e in calce alla notizia possiamo vedere la copertina del libro.

La storia è corredata dalle illustrazioni del pluripremiato artista Jim Field. J.K. Rowling racconta una fiaba che ha per protagonista il piccolo Jack, da sempre affezionatissimo al suo Mimalino, o Lino, un maialino di stoffa. Per ritrovarlo, dopo averlo perso, il bambino inizierà un appassionante e avventuroso viaggio, che lo porterà nel fantastico mondo della Terra dei Perduti, al cospetto del terribile Perdente, un mostro fatto di rottami che divora ogni cosa.

Negli ultimi mesi l'autrice di Harry Potter è stata al centro di feroci polemiche per alcune sue dichiarazioni, in seguito alle quali è stata tacciata di transfobia. J.K. Rowling ha anche smesso di seguire sui social Stephen King, dopo un tweet in cui l'autore di Shining manifestava il suo sostegno alle donne trans.

Il Maialino di Natale è "una delle più belle storie di Natale mai scritte, piena della tenerezza irresistibile dell'infanzia di fronte al grande mistero della perdita" ha dichiarato l'editore Salani, secondo cui il libro di J.K. Rowling è destinato a "diventare un classico amato da adulti e bambini".